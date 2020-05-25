Политолог объяснил, почему у Зеленского решились на смягчение карантина

У президента Владимира Зеленского решились на смягчение карантина в Украине из-за экономических трудностей. Также решение может быть продиктовано падением рейтингов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пошли на попятную: почему власть решила выводить страну из карантина".

Как рассказал РБК-Украина профессор НаУКМА, научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань, у Зеленского оказались на перепутье, когда пришлось делать выбор между экономикой и карантином. Однако решение нельзя сводить исключительно к вопросу падения рейтингов.

"Анализируя политику Зеленского, мы видим, что она выстраивается на том, чтобы удержать рейтинг любой ценой. Но здесь есть парадокс. Например, согласно исследованиям КМИС, большинство опрошенных считают, что за год политика Зеленского по всем направлениям была неуспешной. Тем не менее, его личный рейтинг остается довольно высоким", - Гарань.

Из этого же опроса КМИС следует, что 57% респондентов больше боятся экономических последствий карантина, чем самой эпидемии.

"Очевидно, что, столкнувшись с угрозой социального недовольства и падения рейтингов, власть была вынуждена идти на смягчение карантина, насколько это позволяет эпидемическая ситуация. Мы не можем однозначно говорить, что это напрямую связано с рейтингами. Но это, наверное, связано с экономическими трудностями ", - добавил политолог.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Кабинет министров решил пойти на ослабление карантина из-за динамики заболеваемости и социально-экономической ситуации.

В то же время в Национальной академии наук подчеркивают, что в Украине не знают реального числа заболевших коронавирусом из-за недостаточного тестирования.