Политолог назвал единственную угрозу для переговоров Украины и РФ в Стамбуле

"Даже в России об этом говорят, что еще один фактор, который будет влиять на возможность переговоров в Стамбуле, на то, произойдут они или нет - это военная ситуация", - подчеркнул он.

По словам политолога, если до 15 мая Россия нанесет по Украине массированный ракетный удар либо же использует для атаки на украинскую территорию "Орешник", то это "лишит смысла переговоры в Стамбуле".



Фесенко отметил, что об этом необходимо четко сказать президенту США Дональду Трампу. В частности, такое условие может передать американскому лидеру президент Франции Эммануэль Макрон, поскольку они постоянно на связи.

Также, по его мнению, о таких условиях надо предупредить россиян - любые жесткие действия с их стороны сорвут переговоры.

"Теоретически это (массированный ракетный удар РФ - ред.) возможно и даже практически, к сожалению, тоже возможно. Но именно подобные действия России могут сорвать переговоры в Стамбуле. Мне кажется, что это единственное, что может их сорвать", - добавил он.