Політолог назвав єдину загрозу для переговорів України та РФ у Стамбулі

"Навіть у Росії про це говорять, що ще один фактор, який впливатиме на можливість переговорів у Стамбулі, на те, відбудуться вони чи ні, - це військова ситуація", - підкреслив він.

За словами політолога, якщо до 15 травня Росія завдасть по Україні масованого ракетного удару або ж використає для атаки на українську територію "Орєшнік", то це "позбавить сенсу переговори в Стамбулі".

Фесенко зазначив, що про це необхідно чітко сказати президенту США Дональду Трампу. Зокрема, таку умову може передати американському лідеру президент Франції Еммануель Макрон, оскільки вони постійно на зв'язку.

Також, на його думку, про такі умови треба попередити росіян - будь-які жорсткі дії з їхнього боку зірвуть переговори.

"Теоретично це (масований ракетний удар РФ - ред.) можливо і навіть практично, на жаль, теж можливо. Але саме подібні дії Росії можуть зірвати переговори в Стамбулі. Мені здається, що це єдине, що може їх зірвати", - додав він.