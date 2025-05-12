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Политолог назвал единственную угрозу для переговоров Украины и РФ в Стамбуле

Киев, Понедельник 12 мая 2025 21:44
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Политолог назвал единственную угрозу для переговоров Украины и РФ в Стамбуле Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Владимир Фесенко

На потенциальные переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле может повлиять военная ситуация. Речь о возможных ударах оккупантов по украинской территории.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

"Даже в России об этом говорят, что еще один фактор, который будет влиять на возможность переговоров в Стамбуле, на то, произойдут они или нет - это военная ситуация", - подчеркнул он.

По словам политолога, если до 15 мая Россия нанесет по Украине массированный ракетный удар либо же использует для атаки на украинскую территорию "Орешник", то это "лишит смысла переговоры в Стамбуле".

Фесенко отметил, что об этом необходимо четко сказать президенту США Дональду Трампу. В частности, такое условие может передать американскому лидеру президент Франции Эммануэль Макрон, поскольку они постоянно на связи.

Также, по его мнению, о таких условиях надо предупредить россиян - любые жесткие действия с их стороны сорвут переговоры.

"Теоретически это (массированный ракетный удар РФ - ред.) возможно и даже практически, к сожалению, тоже возможно. Но именно подобные действия России могут сорвать переговоры в Стамбуле. Мне кажется, что это единственное, что может их сорвать", - добавил он.

Возможные переговоры

Напомним, идею о переговорах в Стамбуле 15 мая изначально предложила Россия. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об ответном предложении - он хочет сразу прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп также допустил, что он может участвовать в диалоге между двумя лидерами.

Но пока непонятно, пройдет ли встреча Зеленского и Путина, - российская сторона все еще молчит.

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