Политика Трампа в отношении Украины создала невиданную ранее ситуацию в США

По данным последнего национального соцопроса телеканала, из двух конфликтующих сторон, 61% симпатизируют Украине и только 2% России. Остальные не отдают приверженности ни к одной из сторон.

В то же время, 49% опрошенных американцев назвали Дональда Трампа симпатиком России, а еще 40% считают позицию президента нейтральной. Приверженность Трампа к Украине признали лишь 8% американцев.

Опрос проводил социолог Джефф Горвитт. По его словам, он не помнит в истории ситуации, когда бы симпатии американцев к определенной стране и общественное мнение о действиях президента США в отношении этой страны, настолько бы отличались.

В то же время, отмечает телеканал, в определенной степени раскол обусловлен распределением американского общества по партийным предпочтениям.

Так, Украину поддерживают 88% сторонников Демократической партии, а 57% республиканцев не поддерживают ни одну их сторон.