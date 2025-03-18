Политика Трампа в отношении Украины создала невиданную ранее ситуацию в США

Социологический опрос показал, что в Соединенных Штатах большинство избирателей поддерживают Украину и почти никто не симпатизирует России. В то же время, избиратели считают политику Трампа или пророссийской, или нейтральной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По данным последнего национального соцопроса телеканала, из двух конфликтующих сторон, 61% симпатизируют Украине и только 2% России. Остальные не отдают приверженности ни к одной из сторон.
В то же время, 49% опрошенных американцев назвали Дональда Трампа симпатиком России, а еще 40% считают позицию президента нейтральной. Приверженность Трампа к Украине признали лишь 8% американцев.
Опрос проводил социолог Джефф Горвитт. По его словам, он не помнит в истории ситуации, когда бы симпатии американцев к определенной стране и общественное мнение о действиях президента США в отношении этой страны, настолько бы отличались.
В то же время, отмечает телеканал, в определенной степени раскол обусловлен распределением американского общества по партийным предпочтениям.
Так, Украину поддерживают 88% сторонников Демократической партии, а 57% республиканцев не поддерживают ни одну их сторон.
После избрания президентом США, Дональд Трамп начал активно склонять Украину к переговорам о прекращении огня с Россией. При этом американский лидер занял более жесткую позицию в отношении Киева, чем в отношении Москвы.
По итогам переговоров в Саудовской Аравии, США и Украина согласовали план 30-дневного прекращения огня по всей линии фронта войны.
Зато Путин не дал четкого ответа готов ли отдать приказ о перемирии со своей стороны и заявил, что Украина может использовать этот период для укрепления обороноспособности войска и усиления мобилизации. Фактически это можно считать отказом диктатора от предложенного перемирия.
В частности, Трамп поддерживает диалог с российским диктатором Владимиром Путиным и во вторник, 18 марта, проведет с ним новый телефонный разговор. Лидеры будут говорить "о земле", "электростанциях" и "распределении определенных активов".
Президент США убежден, что Кремль согласится на проект 30-дневного перемирия с Украиной.
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