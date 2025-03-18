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Політика Трампа щодо України створила небачену раніше ситуацію в США

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Соціологічне опитування засвідчило, що в Сполучених Штатах більшість виборців підтримують Україну і майже ніхто не симпатизує Росії. Натомість, виборці вважають політику Трампа або проросійською, або нейтральною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За даними останнього національного соцопитування телеканалу, з двох конфліктуючих сторін, 61% симпатизують Україні та лише 2% Росії. Решта не віддають прихильності до жодної зі сторін.

Водночас, 49% опитаних американців назвали Дональда Трампа симпатиком Росії, а ще 40% вважають позицію президента нейтральною. Прихильність Трампа до України визнали лише 8% американців.

Опитування проводив соціолог Джефф Горвітт. За його словами, він не пам'ятає в історії ситуації, коли б симпатії американців до певної країни та громадська думка про дії президента США щодо цієї країни, настільки б відрізнялися.

Водночас, зазначає телеканал, певною мірою розкол обумовлений розподілом американського суспільства за партійними уподобаннями.

Так, Україну підтримують 88% прихильників Демократичної партії, а 57% республіканців не підтримують жодну сторону.

Політика Трампа щодо України

Після обрання президентом США, Дональд Трамп почав активно схиляти Україну до переговорів про припинення вогню з Росією. При цьому американський лідер займає більш жорстку позицію щодо Києва, ніж щодо Москви.

За підсумками переговорів у Саудівській Аравії, США та Україна погодили план 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту війни.

Натомість Путін не дав чіткої відповіді чи готовий віддати наказ про перемир'я зі свого боку і заявив, що Україна може використати цей період для зміцнення обороноздатності війська та посилення мобілізації.

Однак Трамп підтримує діалог з російським диктатором та у вівторок, 18 березня, проведе з ним нову телефонну розмову. Лідери будуть говорити "про землю", "електростанції" та "розподіл певних активів".

Президент США переконаний, що Кремль погодиться на проект 30-денного перемир'я з Україною.

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Дональд Трамп