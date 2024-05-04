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Politico выяснило, какой военной техники Украина больше всего ждет от США

Фото: беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По данным Politico, первое место в списке желаний Украины по военной помощи в последние месяцы занимает американский беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PoliticoPro.

Такое желание, по информации издания, продиктовано тем, что Украина ищет новые способы идентификации российских целей для своих летних кампаний.

В материале говорится, что Reaper являлся приоритетом для Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Но если тогда украинские военные стремились использовать БПЛА для нанесения ударов, то теперь он необходим исключительно для разведки.

Что такое MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper – первый БПЛА охотник-убийца, разработанный для длительного наблюдения на большой высоте. Разработка – General Atomics Aeronautical Systems. Имеет турбовинтовой двигатель мощностью 950 лошадиных сил. Грузоподъемность – 1700 кг. Максимальная скорость – 482 км/ч. Дальность – 1900 км.

Может перевозить до восьми ракет воздух-земля AGM-114 Hellfire или четырех ракет Hellfire и двух бомб GBU-12 Paveway II весом 500 фунтов (230 кг) с лазерной наводкой. В марте 2014 прошли успешные испытания с британской двухрежимной ракетой Brimstone.

Напомним, в апреле 2022 года сообщалось, что Украина ведет переговоры с General Atomics о закупке MQ-9 Reaper. Чем завершились переговоры, неизвестно.

В марте 2023 года Россия сбила американский MQ-9 Reaper рядом с временно оккупированным Крымом - видео.

В апреле этого года MQ-9 Reaper потерпел крушение у побережья Йемена. Хуситы утверждают, что они сбили дрон.

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