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Возле Йемена разбился американский беспилотник MQ-9 Reaper. Хуситы говорят, что его сбили

Суббота 27 апреля 2024 06:28
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Возле Йемена разбился американский беспилотник MQ-9 Reaper. Хуситы говорят, что его сбили Фото: американский беспилотник MQ-9 Reaper (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Беспилотник Военно-воздушных сил США MQ-9 Reaper стоимостью около 30 миллионов долларов потерпел крушение возле побережья Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По словам американского военного чиновника, беспилотник разбился вчера утром, в пятницу 26 апреля.

По факту инцидента со стороны Штатов проводится расследование. Предварительно из-за падения дрона пострадавших нет.

Дрон мог быть сбит хуситами

Вместе с тем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы утверждают, что это они сбили этот дрон.

Напомним, что с ноября прошлого года хуситы сбили еще два подобных беспилотника MQ-9, оба у побережья Йемена. Первый - в начале ноября, а затем еще один в феврале этого года.

По данным исследовательской службы Конгресса, каждый беспилотник стоит примерно 30 миллионов долларов.

Дроны США возле Йемена

Также в публикации CBS News указывается, что летающие около побережья Йемена и над ним беспилотники являются частью усилий американских военных, направленных на защиту коммерческих и военных кораблей от продолжающихся нападений хуситов.

К слову, перед тем в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили о том, что вчера, 26 апреля, американские силы уничтожили надводный дрон и воздушный беспилотник, обнаруженные в контролируемых боевиками-хуситами районах Йемена. Также было заявлено, что указанные цели представляли "непосредственную угрозу для США, коалиционных и торговых судов в регионе".

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Соединенные Штаты Америки Йемен Дрони
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