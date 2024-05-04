UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Politico з’ясувало, якої військової техніки Україна найбільше чекає від США

Фото: безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За даними Politico, перше місце в списку бажань України щодо військової допомоги протягом останніх місяців посідає американський безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PoliticoPro.

Таке бажання, за інформацією видання, продиктоване тим, що Україна шукає нові способи ідентифікації російських цілей для своїх літніх кампаній.

У матеріалі йдеться, що Reaper був пріоритетом для України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Але якщо тоді українські військові прагнули використовувати БПЛА також для завдання ударів, то тепер він необхідний виключно для розвідки.

Що таке MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper – перший БПЛА мисливець-вбивця, розроблений для тривалого спостереження на великій висоті. Розробка - General Atomics Aeronautical Systems. Має турбогвинтовий двигун потужністю 950 кінських сил. Вантажопідйомність - 1700 кг. Максимальна швидкість - 482 км/год. Дальність - 1900 км.

Може перевозити до восьми ракет повітря-земля AGM-114 Hellfire або чотирьох ракет Hellfire і двох бомб GBU-12 Paveway II вагою 500 фунтів (230 кг) з лазерним наведенням. У березні 2014 року пройшли успішні випробування з британською дворежимною ракетою Brimstone.

Нагадаємо, у квітні 2022 року повідомлялося, що Україна веде переговори з General Atomics про закупівлю MQ-9 Reaper. Чим завершилися переговори, невідомо.

У березні 2023 року Росія збила американський MQ-9 Reaper поряд з тимчасово окупованим Кримом - відео.

У квітні цього року MQ-9 Reaper зазнав катастрофи біля узбережжя Ємену. Хусити стверджують, що вони збили дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні