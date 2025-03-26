Ермак ответил, какие сейчас отношения Украины и США после перепалки в Белом доме

Отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме "вернулись в нормальное русло".

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters .

По словам Ермака, два раунда переговоров о возможном прекращении огня, которые состоялись в Саудовской Аравии, дали возможность показать американским чиновникам, что Киев готов работать с президентом США Дональдом Трампом в его стремлении положить конец трехлетней войне между Россией и Украиной.

В то же время глава ОП отметил, что такие заявления противоречат российскому подходу к переговорам, который, по его словам, предусматривает выдвижение условий для заключения мирного соглашения.

"Я думаю, что мы отлично общаемся с американцами. Я думаю, что мы снова на верном пути", - сказал Ермак.

По его словам, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина показала, что настроена очень серьезно на перемирие, и "американцы это поняли".

По его мнению, требование России об ослаблении санкций ради перемирия в Черном море свидетельствует о подходе Кремля к мирным переговорам в целом.

"Это показывает, что они (Россия - ред.) не приняли безоговорочное прекращение огня, что является нонсенсом. Наша логика заключается в том, что мы должны вступать без каких-либо условий. Лучшим способом поверить в обратное было бы строгое соблюдение Россией договоренностей, достигнутых в Саудовской Аравии, - по меньшей мере, первоначальных договоренностей о безусловном прекращении огня", - сказал Ермак.

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп поссорились во время общения с журналистами. Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США.

Их ссора привела к ряду других события, в частности США решили приостановить военную помощь украинским защитникам. Также прекратился обмен разведданными между странами.

На фоне этого Зеленский написал в Twitter о том, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Также он допустил прекращение огня с Россией в небе и на море. Трамп похвалил такой жест.