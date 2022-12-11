Путин во всех разговорах четко говорит, что хочет что-то завоевать - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц констатирует, что президент РФ Владимир Путин не собирается отказываться от захватнических планов относительно Украины и ведения войны, цели которой неоднократно раскрывал во время их переговоров.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
На Гражданском диалоге в Потсдаме канцлер ФРГ открыто высказался о своих телефонных разговорах с кремлевским диктатором и развеял надежды на то, что Путина удастся убедить отступить в его жестокой кампании против Украины.
"Всякий раз, когда я разговариваю с Путиным, он также очень четко говорит, что он всецело стремится что-то завоевать. Он просто хочет силой отобрать часть украинской территории", - отметил Шольц.
Канцлер Германии также обратил внимание, что таких планов руководитель Кремля всецело придерживается, даже несмотря на огромные потери российских оккупантов.
Он добавил, что российское руководство и в прошлом демонстрировало жестокое поведение, например, в Сирии или Чечне, где оно "стерло с лица земли целую страну".
Также Шольц подчеркивает, что несмотря на это, планирует и дальше продолжать диалог с Путиным.
Напомним, ранее Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с Путиным призвал диктатора вывести войска с территории Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.