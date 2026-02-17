Политическая часть переговоров по Украине "зашла в тупик": Axios узнало имя виновника

Переговоры в Женеве и роль Мединского

Напомним, что встреча в Женеве 17-18 февраля является уже третьим раундом трехсторонних мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Причем на этот раунд Москва решила вернуть своего давнего переговорщика Владимира Мединского, который ранее уже возглавлял делегацию РФ на переговорах весной 2022 года и в мае 2025 года.

Как известно, Мединский является ключевым идеологом Кремля, который отвечает за формирование и распространения искаженной версии истории в угоду режиму российского Диктатора Владимира Путина.

В 2025 году на переговорах он преимущественно читал лекции об исторических претензиях России на украинские территории, еще начиная со времен князя Рюрика. По этой причине, кроме обменов пленными, в остальных вопросах переговоры не имели никакого результата.

Говоря о сегодняшних переговорах, была встреча как политической подгруппы, так и военной. Но детали пока неизвестны.

К слову, президент Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина и Россия должны завершить войну как можно скорее, подчеркнув, что времени выслушивать философствования помощника Путина Владимира Мединского нет.

Что же касается деятельности Мединского в РФ, он занимается унификацией госпропаганды и борьбой с "иностранным влиянием" на историческую память.

По данным проекта "Схемы", Мединский является куратором создания российских учебников истории, где оправдывается оккупация украинских территорий.

Также через подконтрольное Российское военно-историческое общество проводятся идеологические мероприятия на захваченных россиянами землях Украины.

Детальный разбор, кто такой Владимир Мединский - читайте в материале РБК-Украина.