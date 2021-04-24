Політична криза в Молдові: Кулеба висловив підтримку Санду

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на фоні політичної кризи в Молдові висловив підтримку президенту країни Майї Санду. Він закликав не дати підірвати конституційний лад в Молдові.

Про це Кулаба написав в Twitter .

"Повністю підтримуємо демократично обрану президентку Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір", - зазначив Кулеба.

За словами міністра, для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент. За рішенням суду, парламент потрібно розпустити на підставі того, що немає можливості сформувати уряд. Санду намагається сформувати уряд з моменту своєї інавгурації.

Однак 23 квітня парламент Молдови анулював указ про призначення Домніка Маноле суддею Конституційного суду. Через загрозу підриву конституційного ладу Санду зібрала Раду безпеки.

Учора ввечері Санду закликала жителів країни готуватися вийти на вулиці, щоб відстояти свої права на вибори і демократичні свободи.