ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент

Новость на русском → Кишинів, Четвер 15 квітня 2021 17:14
Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент Фото: Майя Санду, президент Молдови (facebook.com/maia.sandu)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд Молдови на сьогоднішньому засіданні дозволив президенту Майї Санду розпустити парламент країни. Суд, заслухавши доводи президента, дійшов рішення, що парламент дійсно потрібно розпустити.

Про це повідомив молдовський портал NewsMaker.

Як постановив Конституційний суд, парламент Молдови потрібно розпустити на підставі того, що немає змоги сформувати уряд. Це рішення суду не можна оскаржити.

Однак зараз президент Санду не зможе розпустити парламент, хоч отримала схвалення від Конституційного суду. Річ у тому, що до 30 травня на території Молдови діє режим надзвичайного стану, під час якого заборонено розпускати парламент.

Депутати пропрезидентської фракції молдовського парламенту "Дія та солідарність" вже звернулися до КС Молдови, щоб оскаржити введення НС, але рішення суд ще не ухвалював.

Нагадаємо, Санду почала підготовку до розпуску парламенту Молдови ще наприкінці березня. Тоді вона запросила парламентські фракції на консультації після того, як парламент вдруге не зміг призначити Кабмін.

Як писало РБК-Україна, з 1 квітня у Молдові почав діяти режим НС, на введенні якого наполягав уряд країни.

Введення НС президент Молдови називала спробою відкласти розпуск парламенту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Парламент Молдова Мая Санду
NEWS
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність"
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу