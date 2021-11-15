Інвестори у ВІЕ зажадали від Кабміну припинити вибіркову виплату боргів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву представників основних галузевих асоціацій та інвесторів на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"Справді, нас дуже турбує факт, що йде зараз вибіркова оплата: для одних учасників так, для інших немає. Це дуже важко передбачити, як у такій ситуації поводитися далі. Ми вважаємо, що це неналежні умови для роботи", - заявив директор дочірньої компанії турецької Guris в Україні Лоїк Лерміньє.

Він сподівається, що уряд найближчим часом припинить цю дискримінаційну практику.

Голова "Української вітроенергетичної асоціації" Андрій Конеченков заявив про неприйнятність вибіркового та дискримінаційного підходу при виплаті боргів.

"Ми закликаємо уряд виконати підписаний меморандум! Ми ​​вимагаємо, щоб усі правила для всього ринку діяли однаково. Ми не маємо права ділити - цим дамо гроші, цим не дамо. Весь ринок, який виробляв "зелену" електроенергію повинен отримати кошти за реалізовану електроенергію, - заявив Конеченков.

За словами екс-голови ДП "Гарантований покупець" Костянтина Петриківця, уряд вимагав від нього затримати оплату та платити борги не всім компаніям, а вибірково.