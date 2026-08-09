В Польше прошли акции против нападений на украинцев

В 22 городах Польши проходят масштабные акции протеста против роста насилия и языка вражды в отношении украинцев и представителей других меньшинств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Демонстрации под лозунгом "Не будьте безразличными" организовал Комитет защиты демократии (KOD). Акции проходят в таких крупных городах, как Варшава, Краков, Гданьск, Познань, Вроцлав, Катовице, Жешув, Люблин, Лодзь, Щецин, Белосток и Кельце.
Главная цель активистов - выразить солидарность с теми, кто подвергается дискриминации, и остановить волну словесного и физического насилия через происхождение, язык или внешность.
Во время акций участникам раздают наклейки с лозунгом "Не будь безразличным". Их призывают размещать на дверях магазинов, заведений и автомобилей.
Это должно стать знаком для украинцев, что в этих местах они могут рассчитывать на защиту и помощь.
Протесты стали ответом на серию нападений на украинцев, произошедших в Польше в последнее время.
Среди самых резонансных случаев - нападение на двух граждан Украины во Вроцлаве, избиение бейсбольной битой в Гливице, оскорбления украинских детей в пассажирском автобусе в Бельско-Бяла.
Исследования исследовательских центров, в частности Варшавского университета, также подтверждают резкий рост языка вражды по отношению к украинцам в польских соцсетях.
Ранее, в пятницу, во время акции "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не подстрекает" в Варшаве организаторы передали в Канцелярию премьер-министра и МВД петицию.
Ее подписали более 11 000 человек с требованием к правительству принять жесткие меры для защиты иностранцев от насилия.
Напомним, что в Польше в последнее время зафиксирован стремительный рост количества преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Только за первые шесть месяцев 2026 года количество таких случаев возросло более чем на 30%.
В частности, 5 августа в Кракове неизвестный мужчина угрожал двум украинцам, употреблял нецензурную брань и ударил женщину в лицо. По этому факту местные правоохранители уже начали расследование, а также последовала реакция полиции и Генконсульства по нападению на украинцев в Кракове.
Эксперты и правозащитники отмечают, что подобные инциденты провоцирует масштабный язык вражды в соцсетях, из-за чего количество нападений на украинцев в Польше резко возросло.