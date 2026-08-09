У Польщі пройшли акції проти нападів на українців

Де та чому проходять протести

Демонстрації під гаслом "Не будьте байдужими" організував Комітет захисту демократії (KOD). Акції відбуваються у таких великих містах, як Варшава, Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешув, Люблін, Лодзь, Щецин, Білосток і Кельце.

Головна мета активістів - висловити солідарність із тими, хто зазнає дискримінації, та зупинити хвилю словесного й фізичного насильства через походження, мову чи зовнішність.

Під час акцій учасникам роздають наліпки з гаслом "Не будь байдужим". Їх закликають розміщувати на дверях магазинів, закладів та автомобілів.

Це має стати знаком для українців, що в цих місцях вони можуть розраховувати на захист і допомогу.

Серія нападів і реакція суспільства

Протести стали відповіддю на серію нападів на українців, які сталися у Польщі останнім часом.

Серед найрезонансніших випадків - напад на двох громадян України у Вроцлаві, побиття бейсбольною битою в Глівіце, образи українських дітей у пасажирському автобусі в Бельсько-Бяла.

Дослідження дослідницьких центрів, зокрема Варшавського університету, також підтверджують різке зростання мови ворожнечі щодо українців у польських соцмережах.

Раніше, у п'ятницю, під час акції "Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює" у Варшаві організатори передали до Канцелярії прем'єр-міністра та МВС петицію.

Її підписали понад 11 000 осіб із вимогою до уряду вжити жорстких заходів для захисту іноземців від насильства.