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На поле боя в разы больше стали использовать роботов, - офицер 3 ОШБр

16:14 31.07.2026 Пт
2 мин
Сколько миссий по НРК выполненос
aimg Лев Шевченко
Фото: НРК в Украине (Getty Images)

В Украине за последние полгода более чем в два раза возросло количество миссий с применением наземных роботизированных комплексов (НРК). При этом первые централизованные поставки техники от государства ожидаются только в конце лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с основателем Школы НРК и офицером батальона НРК 3-й ОШБр Виктором Павловым.

Почему задержались поставки НРК

Государственные контракты на закупку наземных роботов были заключены с опозданием только в апреле. Причиной задержки стала юридическая коллизия по НДС.

С 1 января 2026 года в Украине вернули НДС на электромобили, к которым приравняли и НРК. Поэтому стоимость роботизированных комплексов для военных выросла на 20% по сравнению с БПЛА, которые покупают без налога.

Решение вопроса по применению НДС зафиксировало бюджет, но сместило сроки. Поскольку производителям нужно время на закупку комплектующих и производство, первые отгрузки техники ожидаются не раньше конца лета.

Читайте также: Россия наращивает производство НРК, но все еще отстает от Украины, - офицер 3 ОШБр

Как решают дефицит и какая динамика

Пока военные ждут централизованных поставок, закупка НРК продолжается самостоятельно - при поддержке волонтерских фондов.

Несмотря на задержки с контрактами, применение роботов на фронте стремительно растет:

  • в январе было выполнено около 7 тысяч миссий;

  • в июне эта цифра выросла до 16 тысяч миссий.

По словам Павлова, за полгода интенсивность использования НРК увеличилась более чем в два раза, также растет количество подразделений, работающих с этой техникой.

Ранее в NAUDI отметили, что, несмотря на стремительное развитие робототехники, бронированная техника сохраняет свою ключевую роль на поле боя. НРК пока имеют существенные технические ограничения, а бронемашины остаются единственной надежной защитой военных от FPV-дронов и мин.

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