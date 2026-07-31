На поле боя в разы больше стали использовать роботов, - офицер 3 ОШБр

Почему задержались поставки НРК

Государственные контракты на закупку наземных роботов были заключены с опозданием только в апреле. Причиной задержки стала юридическая коллизия по НДС.

С 1 января 2026 года в Украине вернули НДС на электромобили, к которым приравняли и НРК. Поэтому стоимость роботизированных комплексов для военных выросла на 20% по сравнению с БПЛА, которые покупают без налога.

Решение вопроса по применению НДС зафиксировало бюджет, но сместило сроки. Поскольку производителям нужно время на закупку комплектующих и производство, первые отгрузки техники ожидаются не раньше конца лета.

Как решают дефицит и какая динамика

Пока военные ждут централизованных поставок, закупка НРК продолжается самостоятельно - при поддержке волонтерских фондов.

Несмотря на задержки с контрактами, применение роботов на фронте стремительно растет:

в январе было выполнено около 7 тысяч миссий ;

в июне эта цифра выросла до 16 тысяч миссий.

По словам Павлова, за полгода интенсивность использования НРК увеличилась более чем в два раза, также растет количество подразделений, работающих с этой техникой.