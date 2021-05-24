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Wizz Air перенаправив рейс з Києва до Таллінна в обхід Білорусі

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Понеділок 24 травня 2021 12:27
Wizz Air перенаправив рейс з Києва до Таллінна в обхід Білорусі Фото: Wizz Air вже не літає над Білоруссю (flickr com WizzAir)
Автор: РБК-Україна

Європейська авіакомпанія-лоукостер Wizz Air після примусової посадки літака Ryanair в Мінську для затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича як мінімум один рейс перенаправила в обхід Білорусі. Йдеться про рейс Київ - Таллінн.

Про це пише Bloomberg.

За словами представника Wizz Air, зі столиці України до столиці Естонії перенаправлено, щоб уникнути повітряного простору Білорусі. Він також повідомив, що Wizz Air "постійно відстежує і оцінює ситуацію".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що латвійська авіакомпанія AirBaltic теж вирішила не літати над Білоруссю.

Також очікується, що в найближчі дні уряд Польщі заборонить польоти над цією країною авіакомпанії LOT. Це фактично означає скасування рейсу до Мінська, а також те, що польоти до Москви будуть здійснюватися за новим маршрутом в обхід Білорусі.

Крім того, передбачається, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на саміті лідерів Європейського союзу запропонує ввести загальну заборону на польоти для авіакомпаній з країн ЄС через білоруський повітряний простір. Зазначимо, міжнародне співтовариство розцінило примусову посадку літака в Мінську для затримання Романа Протасевича як акт державного тероризму.

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