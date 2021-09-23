Замах на Шефіра: у МВС пояснили, чому кілер стріляв у водія
При замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би вбив усіх, хто знаходився в автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням радника глави МВС Антона Геращенка.
"Завдання кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно вбити всіх, хто там знаходиться", - сказав Геращенко в ефірі телепрограми "Право на владу".
Він пояснив, що саме з цього перші постріли припали на передню частину автомобіля.
Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.
Як розповіли в МВС, в автомобіль помічника президента стріляли патронами, які виготовили не в Україні.
Відзначити, поліція прочісує 430 гектарів лісу на Київщині у пошуках доказів, які могли залишити замахалися на Шефіра.