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Замах на Шефіра: у МВС пояснили, чому кілер стріляв у водія

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 22:16
Замах на Шефіра: у МВС пояснили, чому кілер стріляв у водія Фото: радник глави МВС Антон Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

При замаху на помічника президента Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася. Після цього він би вбив усіх, хто знаходився в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням радника глави МВС Антона Геращенка.

"Завдання кілера було спочатку стріляти по водієві, щоб його вразити. У таких випадках, як вчать диверсантів і кілерів, водій отримує кулю, втрачає управління, машина стає некерованою, з'їжджає в кювет, врізається в дерево і вже далі кілер може безкарно вбити всіх, хто там знаходиться", - сказав Геращенко в ефірі телепрограми "Право на владу".

Він пояснив, що саме з цього перші постріли припали на передню частину автомобіля.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Як розповіли в МВС, в автомобіль помічника президента стріляли патронами, які виготовили не в Україні.

Відзначити, поліція прочісує 430 гектарів лісу на Київщині у пошуках доказів, які могли залишити замахалися на Шефіра.

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