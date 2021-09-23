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Покушение на Шефира: в МВД объяснили, почему киллер стрелял в водителя

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 22:16
Покушение на Шефира: в МВД объяснили, почему киллер стрелял в водителя Фото: советник главы МВД Антон Геращенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

При покушении на помощника президента Сергея Шефира киллер стрелял по водителю, чтобы машина потеряла управление и остановилась. После этого он бы дострелил всех, кто находился в автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой советника главы МВД Антона Геращенко.

"Задача киллера была изначально стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", - сказал Геращенко в эфире телепрограммы "Право на власть".

Он пояснил, что именно по этому первые выстрелы пришлись на переднюю часть автомобиля.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира, ранив его водителя. Помощник президента в результате нападения не пострадал.

Как рассказали в МВД, в автомобиль помощника президента стреляли патронами, которые изготовили не в Украине.

Отметим, полиция прочесывает 430 гектаров леса в Киевской области в поисках доказательств, которые могли оставить покушавшиеся на Шефира.

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