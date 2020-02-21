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Генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет

Новини » Політика     21.02.2020 - 19:46
Генсек НАТО попередив про небезпеку нових російських ракет
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек впевнений, що це знижує поріг застосування ядерної зброї

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг попередив про небезпеку нових російських ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу.

"Нові російські ракети дуже небезпечні і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу після запуску", - вважає він.

Генсек впевнений, що дані характеристики не тільки знижують поріг застосування ядерної зброї, але також збільшує ризик можливого непорозуміння.

Також глава НАТО попереджав, що країни альянсу вже почали вкладати кошти в розробку систем оборони проти новітніх російських ракет.

Нагадаємо, НАТО продовжить підтримувати санкції проти Росії і буде посилювати політику стримування, проте прагне поліпшити відносини з Москвою. За словами Столтенберга, НАТО сподівається поліпшити відносини зі своїм найбільшим сусідом, однак постійно стикається зі все більш рішучої політикою Росії, яка прагне посилити сфери впливу в світі.

Як повідомляло РБК-Україна, НАТО буде продовжувати підтримку територіальної цілісності України. У НАТО заявляли, що ситуація з безпекою в Україні є об'єктом постійної уваги Альянсу.

Як повідомляло РБК-Україна, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про "тектонічний зсув" у відносинах України і НАТО. Він додав, що вступ України в НАТО є питанням часу.

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