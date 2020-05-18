ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині заявили, що Трамп є "бактерією для НАТО"

Новини » Політика     18.05.2020 - 06:32
У Німеччині заявили, що Трамп є "бактерією для НАТО"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Reuters)

Трампа звинуватили в ослабленні Північноатлантичного альянсу

Німецький депутат, голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютцених заявив про руйнівний вплив президента США Дональда Трампа на НАТО. Американського лідера порівняли з "бактерією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зокрема, політик звинуватив Трампа в сприйнятті європейців як ворогів і ослабленні Північноатлантичного альянсу. Він також вказав на небезпеку нової американської ядерної доктрини, яка передбачає можливість превентивного використання ядерних сил.

Раніше депутат вимагав виведення ядерних озброєнь США з Німеччини, через що піддався критиці з боку партії ХДС/ХСС і глави МЗС ФРН Гайко Мааса.

Однак Мюцених пояснив, що його заклик не пов'язаний з бажанням послабити НАТО.

Раніше генсек Йенс Столтенберг заявляв, що НАТО прагне до світу без ядерної зброї, але поки воно існує, організація залишатиметься ядерним альянсом.

Нагадаємо, Столтенберг попереджав про небезпеку нових російських ракет. За його словами, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Дональд ТрампГерманияНАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся