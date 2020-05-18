У Німеччині заявили, що Трамп є "бактерією для НАТО"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Reuters)

Трампа звинуватили в ослабленні Північноатлантичного альянсу

Німецький депутат, голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Рольф Мютцених заявив про руйнівний вплив президента США Дональда Трампа на НАТО. Американського лідера порівняли з "бактерією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зокрема, політик звинуватив Трампа в сприйнятті європейців як ворогів і ослабленні Північноатлантичного альянсу. Він також вказав на небезпеку нової американської ядерної доктрини, яка передбачає можливість превентивного використання ядерних сил.

Раніше депутат вимагав виведення ядерних озброєнь США з Німеччини, через що піддався критиці з боку партії ХДС/ХСС і глави МЗС ФРН Гайко Мааса.

Однак Мюцених пояснив, що його заклик не пов'язаний з бажанням послабити НАТО.

Раніше генсек Йенс Столтенберг заявляв, що НАТО прагне до світу без ядерної зброї, але поки воно існує, організація залишатиметься ядерним альянсом.

Нагадаємо, Столтенберг попереджав про небезпеку нових російських ракет. За його словами, нові російські ракети мобільні, їх легко заховати, і вони можуть досягти європейських міст протягом дуже короткого часу.

Автор: Инна Собора