RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покривають всю Україну. Росія розмістила в Чорному морі п'ять кораблів з ракетами

Фото: речник Міноборони України Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Окупанти зберігають можливість завдання ракетних ударів по всій території України з військових кораблів, які перебувають в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"Останніми днями, якщо ви пам'ятаєте, там (в Чорному морі - ред.) залишався один корабель, потім їх стало два, зараз п'ять кораблів. Що це може означати? Для нас це означає те, що загроза завдання ракетних ударів з акваторії Чорного моря для України зберігається", - підкреслив він.

За словами Мотузяника, Росія може завдати ракетних ударів з кораблів в Чорному морі абсолютно по всій території України. При цьому великих тактичних змін з боку противника зараз не спостерігається.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо, що Чорноморський флот Російської Федерації звів до мінімуму число кораблів з крилатими ракетами "Калібр" в Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чорне мореракетный ударВійна Росії проти України