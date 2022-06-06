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Покрывают всю Украину. Россия разместила в Черном море пять кораблей с ракетами

Фото: спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты сохраняют возможность нанесения ракетных ударов с военных кораблей, находящихся в акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга.

"В последние дни, если вы помните, там (в Черном море - ред.) оставался один корабль, потом их стало два, сейчас пять кораблей. Что это значит? Для нас это означает, что угроза нанесения ракетных ударов с акватории Черного моря для Украины сохраняется", - подчеркнул он.

По словам Мотузяника, Россия может нанести ракетные удары с кораблей в Черном море абсолютно по всей территории Украины. При этом больших тактических изменений со стороны противника сейчас не наблюдается.

Напомним, 30 мая стало известно, что Черноморский флот Российской Федерации свел к минимуму число кораблей с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

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