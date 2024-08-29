На Покровске не остановятся. В ВСУ назвали следующие цели россиян в случае захвата города

Российские войска не остановятся на Покровске. Если им удастся захватить город, то следующими целями оккупантов станут Часов Яр и выход к Краматорску, Славянску, Константиновке, Дружковке.

"Россияне не прекратят давление. Это такая иллюзия, что если россияне зайдут в Покровск.... Если зайдут - это еще вопрос зайдут ли, или даже подойдут. То они якобы там остановятся для перегруппировки. Нет. Мы видели по Авдеевке, Очеретино... Они, к сожалению, не останавливаются", - сказал Тимочко.

По его словам, россияне будут пытаться держать интенсивность боев на таком уровне как есть.

"О направлении Часов Яр - это выход в сторону агломерации городов Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. Это по существу направление, которое закладывалось с самого начала замысла. Типа это было направление северное для того, чтобы охватить уже с севера Донецкую область" , - отметил представитель Сухопутных войск.

Он напомнил, что это стратегический замысел врага, который он уже давно пытается реализовать.

"Что касается рисков. Часов Яр враг пытался занять еще когда. Почти год ведутся боевые действия. Всегда враг заявлял, что "вот-вот, еще немного и захватит". Я не скажу, что ситуация там резко улучшается. Но мы должны понимать, что Донецкая область - это единственная область, где россияне еще имеют тактического уровня преимущество или где они смогли сконцентрировать такое количество войск, что у них есть, скажем, потенциал для продвижения", - сказал Тимочко.

Представитель Сухопутных войск отметил, что уже ни Харьковская область, ни Запорожье не являются активным участком фронта для россиян.

"Они вообще все больше будут сейчас вынуждены уменьшать и уменьшать другие направления. Донецкая область - это для Путина и область, которую он надеется занять. Он понимает, что армия его остановится, чтобы обосновать, мол, мы выполнили одну из целей "СВО", заняли Луганскую, Донецкую области, "всех победим, сейчас отдыхаем", - добавил он.

Тимочко подчеркнул, что на самом деле Донецкая область - это крайняя попытка российского диктатора показать, что он еще может контролировать ситуацию без объявления какой-либо масштабной мобилизации.