В Покровске россияне применяют новейший дрон из Starlink, - ДШВ

По его словам, украинские войска все еще удерживают северные окрестности Покровска.

"Несмотря на то, что здесь самая большая группировка войск врага, которая находится на этом направлении - группировка войск "Центр". Он выполняет задачи подразделениями 41-й и 51-й армии. Также он пытается применять подразделения БПЛА "Рубикон", - рассказал Ласийчук.

Он отметил, что этот участок фронта стал как испытательная площадка для таких подразделений. Все новейшие средства - если не ежедневно, то очень часто используются именно там.

"Недавно здесь был замечен дрон БМ-35. Это новейшее средство, аналог "Шахеда", но меньшей формы. Этот дрон пытался поразить нашу технику на достаточно большом расстоянии почти в тылу, при этом применяя средства связи Starlink", - добавил командир 7 корпуса.