У Покровську росіяни застосовують новітній дрон зі Starlink, - ДШВ

Російські окупанти у Покровську почали використовувати новітній дрон БМ-35 на базі Starlink. Він є аналогом "Шахеда", але меншої форми.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.
За його словами, українські війська все ще утримують північні околиці Покровська.
"Попри те, що тут найбільше угрупування військ ворога, яке знаходиться на цьому напрямку - угруповання військ "Центр". Він виконує задачі підрозділами 41-ої та 51-ої армії. Також він намагається застосовувати підрозділи БПЛА "Рубікон", - розповів Ласійчук.
Він зазначив, що ця ділянка фронту стала як випробувальний майданчик для таких підрозділів. Усі новітні засоби - якщо не щоденно, то дуже часто використовуються саме там.
"Нещодавно тут був помічений дрон БМ-35. Це новітній засіб, аналог "Шахеда", але меншої форми. Цей дрон намагався уразити нашу техніку на досить великій відстані, майже в тилу, при цьому застосовуючи засоби зв'язку Starlink", - додав командир 7 корпусу.
Нагадаємо, за даними аналітиків, російський весняно-літній наземний наступ фактично зупинився.
Просування окупаційних військ вимірюється десятками метрів на добу, що робить його одним із найповільніших у військовій історії за останнє століття (темпи порівнянні з битвою на Соммі під час Першої світової війни):
Водночас навесні 2026 року російський територіальний контроль в Україні почав скорочуватися.
У квітні та травні російські війська втратили більше територій, ніж змогли захопити, що призвело до чистої втрати близько 400 квадратних кілометрів. Це перші щомісячні чисті втрати РФ із серпня 2024 року.
Після провалу спроб росіян прорватися до Слов’янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Тепер головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка.
Командувач 19-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Олександр Бакулін заявив, що російське командування проводить окрему інформаційну кампанію навколо Костянтинівки.
За його словами, російські командири вже відзвітували про нібито захоплення міста та намагаються знайти підтвердження цим заявам безпосередньо на місці.