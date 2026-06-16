Россия фабрикует "взятие" Константиновки, но реальность оказалась иной, - ISW

Россия может использовать видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, для распространения ложных заявлений о своих успехах в районе Константиновки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны ( ISW ).

Что это за видео

Аналитики обратили внимание на видео, опубликованные 15 июня, на которых российские военные демонстрируют флаги РФ в различных районах вблизи Константиновки и в селе Долгая Балка. В тот же день Минобороны РФ заявило о захвате Долгой Балки.

В ISW считают, что видео с флагами могут быть созданы с помощью искусственного интеллекта, что соответствует предыдущим информационным кампаниям Кремля, направленным на преувеличение продвижения российских войск.

Что говорит украинское командование

Командующий 19-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что российское командование проводит отдельную информационную кампанию вокруг Константиновки.

По его словам, российские командиры уже отчитались о якобы захвате города и пытаются найти подтверждение этим заявлениям непосредственно на месте.

Бакулин также сообщил, что недавнее видео российской 4-й отдельной мотострелковой бригады с флагами было частью такой информационной операции.

После его съемки позиции, попавшие в кадр, были атакованы украинскими силами.

Полного контроля нет

Несмотря на заявления Москвы, украинские военные не подтверждают установление полного контроля над Константиновкой.

По оценке Бакулина, в городе находится от 93 до 153 российских диверсантов, тогда как распространяемые российской стороной оценки о 250-300 военных являются завышенными.

Карта фронта в районе Константиновки (ISW)

Преувеличение российских заявлений

В ISW отмечают, что Минобороны РФ и российские пропагандистские ресурсы систематически преувеличивают значение даже ограниченных тактических успехов.

В частности, нынешние заявления о якобы неизбежной потере Константиновки, Дружковки и Краматорска повторяют похожие нарративы, которые ранее распространялись в отношении Покровска и Часового Яра.

Цель информационной кампании

По мнению аналитиков, российские войска могут достичь определенных тактических продвижений в районе Константиновки летом 2026 года.

В то же время быстрый прорыв украинской обороны или захват всего "крепостного пояса" Донецкой области остается маловероятным.

В ISW считают, что главная цель нынешней информационной кампании Кремля - оказать давление на западных партнеров и добиться политических уступок.