Россия фабрикует "взятие" Константиновки, но реальность оказалась иной, - ISW
Россия может использовать видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, для распространения ложных заявлений о своих успехах в районе Константиновки Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Что это за видео
Аналитики обратили внимание на видео, опубликованные 15 июня, на которых российские военные демонстрируют флаги РФ в различных районах вблизи Константиновки и в селе Долгая Балка. В тот же день Минобороны РФ заявило о захвате Долгой Балки.
В ISW считают, что видео с флагами могут быть созданы с помощью искусственного интеллекта, что соответствует предыдущим информационным кампаниям Кремля, направленным на преувеличение продвижения российских войск.
Что говорит украинское командование
Командующий 19-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин заявил, что российское командование проводит отдельную информационную кампанию вокруг Константиновки.
По его словам, российские командиры уже отчитались о якобы захвате города и пытаются найти подтверждение этим заявлениям непосредственно на месте.
Бакулин также сообщил, что недавнее видео российской 4-й отдельной мотострелковой бригады с флагами было частью такой информационной операции.
После его съемки позиции, попавшие в кадр, были атакованы украинскими силами.
Полного контроля нет
Несмотря на заявления Москвы, украинские военные не подтверждают установление полного контроля над Константиновкой.
По оценке Бакулина, в городе находится от 93 до 153 российских диверсантов, тогда как распространяемые российской стороной оценки о 250-300 военных являются завышенными.
Карта фронта в районе Константиновки (ISW)
Преувеличение российских заявлений
В ISW отмечают, что Минобороны РФ и российские пропагандистские ресурсы систематически преувеличивают значение даже ограниченных тактических успехов.
В частности, нынешние заявления о якобы неизбежной потере Константиновки, Дружковки и Краматорска повторяют похожие нарративы, которые ранее распространялись в отношении Покровска и Часового Яра.
Цель информационной кампании
По мнению аналитиков, российские войска могут достичь определенных тактических продвижений в районе Константиновки летом 2026 года.
В то же время быстрый прорыв украинской обороны или захват всего "крепостного пояса" Донецкой области остается маловероятным.
В ISW считают, что главная цель нынешней информационной кампании Кремля - оказать давление на западных партнеров и добиться политических уступок.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут сыграть решающую роль в ходе войны.
По его словам, решения на саммитах ЕС, G7 и НАТО способны повлиять на дипломатический трек и условия возможного прекращения огня.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных километров больше, чем потеряли.