ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российское наступление стало самым медленным среди всех войн за последнее столетие, - CSIS

05:08 02.07.2026 Чт
4 мин
Темпы наступления РФ упали до уровня мировой войны. Что сменило фронт?
aimg Екатерина Коваль
Российское наступление стало самым медленным среди всех войн за последнее столетие, - CSIS Фото: потери российской армии, по оценкам аналитиков, чрезвычайно высоки (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия окончательно лишилась военной инициативы в Украине, а цена войны для режима Владимира Путина продолжает стремительно расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Русская кровь и сокровища: Растущие расходы путинской войны", опубликованном 1 июля 2026 года аналитиками Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сетом Джонсом и Райли МакКейбом.

Авторы отчета, проанализировав массив данных и более 20 000 инцидентов ударов по российским объектам, пришли к выводу, что ситуация на поле боя кардинально меняется из-за чрезвычайно высоких потерь РФ, стагнации наземных операций и новейшей тактики украинских войск с применением искусственного интеллекта.

Астрономические потери и дефицит восполнения

Согласно оценкам CSIS, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года по июнь 2026 года вооруженные силы РФ понесли примерно 1,4 миллиона боевых потерь (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). Из этого количества от 400000 до 450000 составляют безвозвратные потери (погибшие).

Авторы исследования отмечают, что эти цифры беспрецедентны: они более четырех раз превышают общие потери США во всех войнах после Второй мировой войны и более девяти раз - совокупные потери СССР и России за этот же период (включая войны в Афганистане и Чечне).

Более того, в первой половине 2026 года ежемесячные потери России составили от 30 000 до 34 000 человек, что превышает способность вербовать новых солдат (около 27 000 новобранцев в месяц).

Соотношение потерь между Россией и Украиной, которое большую часть войны держалось на уровне 2:1 или 3:1, в 2026 году выросло до 8:1 в пользу Украины.

Самое медленное наступление и потеря территорий

Сет Джонс и Райли МакКейб в своем исследовании констатируют, что российское наземное наступление фактически остановилось. Продвижение оккупационных войск измеряется десятками метров в сутки, что делает его одним из самых медленных в военной истории за последнее столетие (темпы по сравнению с битвой на Сомме во время Первой мировой войны):

  • Вблизи Константиновки: в среднем 50 метров в день.

  • Вокруг Покровска: около 70 метров в день.

  • Вокруг Славянска: 90 метров в день.

В то же время, весной 2026 года российский территориальный контроль в Украине начал сокращаться.

В апреле и мае русские войска потеряли больше территорий, чем смогли захватить, что привело к чистой потере около 400 квадратных километров. Это первые чистые ежемесячные потери РФ с августа 2024 года.

Роль ШИ и кампания украинских ударов

Исследователи CSIS подчеркивают успешность украинской кампании по воздушному перехвату, в которой массово используются беспилотники и ракеты. Украина наносила удары как по ближним целям (Крым, Белгород), так и по глубокому тылу врага на расстоянии более 6000 километров от Киева (например, по авиабазе Украинка).

Особое внимание в отчете уделяется интеграции искусственного интеллекта. Аналитики приводят пример украинского автономного ударного беспилотника Hornet стоимостью 6000 долларов и радиусом действия до 150 км.

Этот дрон использует бортовой ИИ для анализа видео в реальном времени, распознавания легитимных целей от макетов и осуществления ударов без необходимости спутниковой связи, что делает его неуязвимым к российским системам РЭБ.

По оценкам более 90% российских потерь в так называемых "зонах поражения" (шириной 20-40 км вдоль линии фронта) являются следствием работы беспилотников, а не стрелковых боев.

Напомним, во время визита в Дублин президент Владимир Зеленский предложил Ирландии заключить специальное соглашение в сфере беспилотных технологий под названием Drone Deal.

В то же время, внутри государства запускается масштабное производство взрывчатых веществ для нужд фронта. Кластер Brave1 подводит итоги первого грантового конкурса, в рамках которого инвестируется около 1 миллиарда гривен, что позволит украинским компаниям существенно увеличить ежемесячный тоннаж изготовленной продукции.

А согласно последним опросам, большинство украинцев и дальше верят в победу, хотя по сравнению с первыми годами полномасштабного вторжения цифры несколько изменились, а мнения респондентов относительно будущих границ страны разделились.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Российская Федерация
Новости
Повреждены дома, пожары и первая жертва: все об обстреле Киева
Повреждены дома, пожары и первая жертва: все об обстреле Киева
Аналитика
"Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Сигареты на войнах были важнее еды". Интервью с профессором об истинном вреде табака