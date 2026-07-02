Российское наступление стало самым медленным среди всех войн за последнее столетие, - CSIS

Россия окончательно лишилась военной инициативы в Украине, а цена войны для режима Владимира Путина продолжает стремительно расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Русская кровь и сокровища: Растущие расходы путинской войны", опубликованном 1 июля 2026 года аналитиками Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сетом Джонсом и Райли МакКейбом.

Авторы отчета, проанализировав массив данных и более 20 000 инцидентов ударов по российским объектам, пришли к выводу, что ситуация на поле боя кардинально меняется из-за чрезвычайно высоких потерь РФ, стагнации наземных операций и новейшей тактики украинских войск с применением искусственного интеллекта.

Астрономические потери и дефицит восполнения

Согласно оценкам CSIS, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года по июнь 2026 года вооруженные силы РФ понесли примерно 1,4 миллиона боевых потерь (убитыми, ранеными и пропавшими без вести). Из этого количества от 400000 до 450000 составляют безвозвратные потери (погибшие).

Авторы исследования отмечают, что эти цифры беспрецедентны: они более четырех раз превышают общие потери США во всех войнах после Второй мировой войны и более девяти раз - совокупные потери СССР и России за этот же период (включая войны в Афганистане и Чечне).

Более того, в первой половине 2026 года ежемесячные потери России составили от 30 000 до 34 000 человек, что превышает способность вербовать новых солдат (около 27 000 новобранцев в месяц).

Соотношение потерь между Россией и Украиной, которое большую часть войны держалось на уровне 2:1 или 3:1, в 2026 году выросло до 8:1 в пользу Украины.

Самое медленное наступление и потеря территорий

Сет Джонс и Райли МакКейб в своем исследовании констатируют, что российское наземное наступление фактически остановилось. Продвижение оккупационных войск измеряется десятками метров в сутки, что делает его одним из самых медленных в военной истории за последнее столетие (темпы по сравнению с битвой на Сомме во время Первой мировой войны):

Вблизи Константиновки: в среднем 50 метров в день.

Вокруг Покровска: около 70 метров в день.

Вокруг Славянска: 90 метров в день.

В то же время, весной 2026 года российский территориальный контроль в Украине начал сокращаться.

В апреле и мае русские войска потеряли больше территорий, чем смогли захватить, что привело к чистой потере около 400 квадратных километров. Это первые чистые ежемесячные потери РФ с августа 2024 года.

Роль ШИ и кампания украинских ударов

Исследователи CSIS подчеркивают успешность украинской кампании по воздушному перехвату, в которой массово используются беспилотники и ракеты. Украина наносила удары как по ближним целям (Крым, Белгород), так и по глубокому тылу врага на расстоянии более 6000 километров от Киева (например, по авиабазе Украинка).

Особое внимание в отчете уделяется интеграции искусственного интеллекта. Аналитики приводят пример украинского автономного ударного беспилотника Hornet стоимостью 6000 долларов и радиусом действия до 150 км.

Этот дрон использует бортовой ИИ для анализа видео в реальном времени, распознавания легитимных целей от макетов и осуществления ударов без необходимости спутниковой связи, что делает его неуязвимым к российским системам РЭБ.

По оценкам более 90% российских потерь в так называемых "зонах поражения" (шириной 20-40 км вдоль линии фронта) являются следствием работы беспилотников, а не стрелковых боев.