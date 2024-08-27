В Покровске значительно усилили комендантский час: когда будет действовать
В городе Покровске и Покровской громаде Донецкой области было значительно усилено время действия комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
По его словам, со среды, 28 августа, ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00.
Список населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила:
- Покровск;
- Родинское;
- Роза;
- Лисовка;
- Гнатовка;
- Даченское;
- Зеленое;
- Новопавловка;
- Новоукраинка;
- Рог;
- Сухой Яр;
- Чунишино;
- Пушкино;
- Желтое.
Комендантский час в Донецкой области
Следует отметить, что сейчас наиболее напряженная ситуация в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении. По разным данным, российские войска уже дошли на расстояние в 11 километров до города Покровск.
Из-за чего местные жители призывают эвакуироваться как можно дальше от линии фронта.
Ранее Филашкин сообщал, что в Курахово Донецкой области будет продлен комендантский час с 17:00 до 09:00. А в Мирнограде и Селидово было значительно усилено время действия комендантского часа .
Также комендантский час усилен в Селидовской, Кураховской и Константиновской громадах.
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