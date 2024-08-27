Россияне наступают на Покровск. Что сейчас происходит в городе

Покровск не сходит с первых новостных лент вот уже месяц. Из-за активного наступления россиян ситуация очень тяжелая. За несколько недель оккупантам удалось подобраться в город на расстояние менее 12 километров, и смещение позиций прогрессирует.

Как сейчас живет Покровск и какая ситуация с эвакуацией населения – в материале РБК-Украина .

Видео: Россияне подходят к Покровску. Эвакуация населения, закрытые предприятия и пустые прилавки (youtube.com/РБК-Украина)

За последний месяц Покровск кардинально изменился, передает корреспондент РБК-Украина. Еще недавно трудно было поверить, что неподалеку идет война. В городе работали торговые центры, салоны красоты, спортивные залы, кафе. Сейчас большинство из них уже закрыты, а другие также планируют закрываться.

"Большие сетевые супермаркеты распродали остатки продукции и разместили вывески на дверях "временно не работаем". Но когда это "временно" – никто не знает. Таких вывесок здесь очень много. Возле банкоматов – очереди. Население хочет запастись наличными. Открытыми остаются только местные магазины. Владельцы маленького бизнеса до последнего надеются сохранить свое дело", – рассказывает корреспондент РБК-Украина.

У отделений почты выстраиваются огромные очереди. Люди пытаются присылать на мирную территорию то, что наживали годами. Спрос такой высокий, что на почте закончились коробки для упаковки, просят приносить свои.

Некоторые отделения прекращают отправку до обеда. В основном люди отправляют вещи первой необходимости или просто то, что ценно как память.

На железнодорожном вокзале скапливается множество людей. Ежедневно отсюда отправляются эвакуационные поезда во Львов и Ровно. 11 вагонов ежедневно полностью заполнены людьми.

"Кроме местных, сюда съехались журналисты иностранных СМИ. Покровск для мира сейчас – тема "номер один". Атмосфера на перроне очень тяжелая. Люди со слезами на глазах обнимаются перед прощанием, никто не хочет покидать родной дом. В основном едут женщины и дети. Мужчины остаются, как они сами говорят, "доделать еще дела", а потом как уж совсем "припечет" – тоже обещают эвакуироваться к своим семьям", – отмечает Богдана Лясковская.

По ее словам, город изменился, несмотря на то, что он всегда был недалеко от зоны боевых действий, жизнь здесь походила на мирную.

"Сейчас в воздухе чувствуется напряжение и отчаяние. Закрыты банки, магазины, люди на чемоданах, суета среди населения, и у каждого в разговоре каждый день слышна фраза "мы надеемся, что все будет хорошо", – делится она впечатлениями.