ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почти 150 атак врага за сутки: обновленные карты боев от Генштаба ВСУ

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 08:50
UA EN RU
Почти 150 атак врага за сутки: обновленные карты боев от Генштаба ВСУ Фото: Генштаб показал обновленные карты боев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 148 боевых столкновений. Больше всего боев - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 68 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 4718 дронов-камикадзе и осуществили 5955 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 140 - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства, четыре склада военного имущества и боеприпасов и пункт управления врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 279 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении в районе Григорьевки, противник дважды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение, захватчик атаковал в районе Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филиал.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малиевка и Ольговское.

На Ореховском направлении защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки приблизиться к украинским позициям.

Бои за Доброполье

Напомним, 11 августа аналитический проект DeepState заявил, что российским войскам удалось продвинуться вблизи города Доброполье в Донецкой области. Аналитики сообщили, что россияне подошли к населенным пунктам Кучеров Яр, Золотой Колодец и Веселое.

В оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" подтвердили, что на Добропольском направлении оккупанты используют преимущество в численности и пытаются продвигаться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

В последние дни ситуация стабилизировалась, украинские воины смогли восстановить ряд позиций. По данным ISW, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ с помощью дронов.

Однако, как сообщили украинские военные, россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
ISW о саммите Трампа и Путина: диктатор не изменил позицию по войне в Украине
ISW о саммите Трампа и Путина: диктатор не изменил позицию по войне в Украине
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия