Почти 150 атак врага за сутки: обновленные карты боев от Генштаба ВСУ

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 148 боевых столкновений. Больше всего боев - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 68 авиаударов, сбросив 127 КАБов. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 4718 дронов-камикадзе и осуществили 5955 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе 140 - из РСЗО.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства, четыре склада военного имущества и боеприпасов и пункт управления врага.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили три штурмовые действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 279 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Красного Первого, Каменки и Амбарного.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Западное, Голубовка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Северском направлении в районе Григорьевки, противник дважды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение, захватчик атаковал в районе Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Луч, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Муравка и Филиал.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новохацкое, Вольное Поле, Мирное, Поддубное, Шевченко, Воскресенка, Темировка, Малиевка и Ольговское.

На Ореховском направлении защитники отбили наступление захватчиков в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг совершил две тщетные попытки приблизиться к украинским позициям.