В Генштабе рассказали о мерах ВСУ по удержанию рубежей на Покровском направлении

В Украине на фронте в течение суток в четверг 8 августа и по состоянию на вечер было зафиксировано 78 боевых столкновений. На Покровском направлении фиксируется наибольшее количество вражеских штурмов и ВСУ принимают меры по удержанию определенных рубежей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В военном командовании предоставили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22:00 8 августа.

Российские обстрелы

Отмечается, что с начала суток в четверг российские захватчики нанесли 47 авиационных ударов с применением 56 КАБов, 493 удара дронами-камикадзе.

Кроме того, враг произвел почти 3391 обстрел позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов с использованием разных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении кафиры в течение дня совершили 6 атак вблизи Волчанска. В Генштабе проинформировали, что подразделения Сил обороны успешно отразили 5 штурмовых действий противника, еще 1 боестолкновение продолжается.

"По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 75 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены 18 автомобильной и две единицы специальной техники, 14 БпЛА, кроме того, повреждены три артиллерийские системы, танк, боевая бронированная машина, семь единиц автомобильной и одна единица специальной техники врага", - говорится в отчете.

На Купянском направлении ВСУ отражали 3 атаки противника в районе Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки, до сих пор продолжаются два боестолкновения, ситуация контролируется.

В Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Терны, Невское и в Серебрянском лесу. В Генштабе рассказали, что в настоящее время идет 6 боев.

На Северском направлении в течение дня ВСУ отражали 12 штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

На Краматорском направлении имели место 10 боевых столкновений. Враг проявлял активность в районе Временного Яра, Калиновки и Ивановского, 7 попыток противника потеснить позиции ВСУ оказались тщетными, длится 3 атаки. Ситуация характеризуется как контролируемая.

В Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 8 раз пытались вклиниться в оборону ВСУ.

В течение дня захватчики атаковали позиции украинских защитников вблизи н.п. Северное, Железное и Нью-Йорк. 5 штурмов отразили Силы обороны, 3 атаки продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток в районах н.п. Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки было отражено 20 наступательных и штурмовых действий врага. Еще 9 боеприкосновений продолжается.

"Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей", – передали в Генштабе.

По предварительным данным, указывается в отчете, в течение этого времени враг на этом направлении потерял более 200 окупантов. Также были уничтожены 4 артиллерийские системы, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 3 БПЛА и 3 единицы специальной техники противника.

"Кроме того, две артсистемы, три танка, девять автомобилей и одна вражеская единица спецтехники были повреждены", – рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении произошло 3 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка и Константиновка. Подразделения Сил обороны Украины отразили все атаки, противник успеха не имел, говорится в отчете.

На Времивском направлении произошло 3 боеприкосновения в направлении Водяного и Угледара. 2 вражеских штурма захлебнулись, еще 1 бой продолжается.

На Ореховском направлении ВСУ отразили одну атаку противника вблизи Малой Токмачки, противник успеха не имел.