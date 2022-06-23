Над Покровськом збили ворожу ракету

Вибух у Покровську стався внаслідок роботи українських систем ППО. У небі над містом збили ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна .

"За інформацією ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожа ракета була збита", - написав міський голова.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 червня, приблизно о 14:00 у Покровську Донецької області місцеві почули вибух.

Також ми писали, що вчора в окупованому Скадовську Херсонської області пролунало два вибухи. Пізніше стало відомо про потрапляння до промислової зони порту.

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