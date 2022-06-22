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У Скадовську лунають вибухи, є влучення в морський порт

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Україна, Середа 22 червня 2022 22:09
У Скадовську лунають вибухи, є влучення в морський порт Фото: у Скадовську лунають вибухи, є влучення в морський порт (wikimedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Скадовську Херсонської області пролунало два вибухи. Попередньо відомо про влучання в промислову зону порту.

Про це заявив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Міський голова Яковлєв повідомив про влучання в промислову зону порту", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, в окупованому Скадовську Херсонської області російські окупанти вбили рятувальника. Він обстжував місця вибуху в місті.

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Херсонская область
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