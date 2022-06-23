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Над Покровском сбили вражескую ракету

Иллюстративное фото: над Покровском сбили вражескую ракету (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Взрыв в Покровске произошел в результате работы украинских систем ПВО. В небе над городом сбили ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Покровска Руслана Требушкина.

"По информации ГСЧС, причиной взрыва стала работа противовоздушной обороны. Вражеская ракета была сбита", - написал городской глава.

Напомним, что сегодня, 22 июня, примерно в 14:00 в Покровске Донецкой области был слышен взрыв.

Также мы писали, что вчера в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремело два взрыва. Позже стало известно о попадании в промышленную зону порта.

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