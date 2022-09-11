У Покровську внаслідок нічних обстрілів загинуло шестеро осіб

Російські війська в ніч на 11 вересня обстріляли Покровську громаду у Донецькій області. Внаслідок обстрілів загинули шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна в Telegram .

Спочатку було відомо про п'ятьох загиблих. Пізніше міський голова повідомив про ще одну жертву, яка померла в лікарні від отриманих травм.

За його словами, окупанти завдали ракетних ударів. Внаслідок цього біли зруйновані приватні будинки та пошкоджена інфраструктура.

Варто зазначити, що в ніч на 11 вересня окупанти обстріляли Дніпро та Дніпропетровську область. Внаслідок ударів ворога є постраждалі.

Також сьогодні під час повітряної тривоги у Черкаській області збили ворожу ракету. Уламки впали на будинок.

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