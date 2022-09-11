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В Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювало ППО: що відомо

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Черкаси, Неділя 11 вересня 2022 11:13
В Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювало ППО: що відомо Фото: в Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювало ППО (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час повітряної тривоги спрацювала ППО в Черкаській області. Уламки збитого об’єкту потрапили в будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО", - йдеться в повідомленні.

За його словами, уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння.

На щастя, люди не постраждали, - додав Табурець.

Як повідомлялося, раніше через обстріл Умані Черкаської області загинув цивільний, а ще п'ятьох доправили до лікарні.

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