В Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювало ППО: що відомо

Фото: в Черкаській області під час повітряної тривоги спрацювало ППО (ілюстрація/Getty Images)

Під час повітряної тривоги спрацювала ППО в Черкаській області. Уламки збитого об’єкту потрапили в будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО", - йдеться в повідомленні. За його словами, уламками збитого об'єкта пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, люди не постраждали, - додав Табурець.