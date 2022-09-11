В Покровске в результате ночных обстрелов погибли шесть человек

По его словам, оккупанты нанесли ракетные удары. В результате этого были разрушены частные дома и повреждена инфраструктура.

Сначала было известно о пяти погибших. Позже городской голова сообщил об еще одной жертве, которая скончалась в больнице от полученных травм.

Фото: оккупанты обстреляли Покровск (t.me/pokrovsktrebushkin)