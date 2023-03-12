Из Покровска, Херсона и Запорожья курсируют бесплатные поезда для эвакуации: расписание

Из опасных регионов продолжают курсировать бесплатные эвакуационные поезда. Сейчас можно выехать из Покровска, Запорожья и Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции

"Для того чтобы эвакуироваться и получить финансовую помощь от государства (2 тысячи гривен на каждого взрослого и 3 тысячи - на ребенка или человека с особыми потребностями), нужно предварительно зарегистрироваться в органах местного самоуправления", - говорится в сообщении

При этом во время эвакуации поездом следует обязательно сообщать, к какой станции вы направляетесь.

Сейчас курсируют следующие эвакуационные поезда: