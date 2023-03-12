ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З Покровська, Херсона та Запоріжжя курсують безкоштовні потяги для евакуації: розклад

Новость на русском →
Україна, Неділя 12 березня 2023 11:07
З Покровська, Херсона та Запоріжжя курсують безкоштовні потяги для евакуації: розклад Фото: з Покровська, Херсона та Запоріжжя курсують безкоштовні потяги для евакуації (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З небезпечних регіонів продовжують курсувати безоплатні евакуаційні потяги. Наразі можна виїхати з Покровська, Запоріжжя та Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Для того, щоб евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тисячі гривень на кожного дорослого і 3 тисячі - на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні

При цьому під час евакуації потягом слід обов’язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Наразі курсують такі евакуаційні потяги:

  • № 119/120 Запоріжжя - Кривий Ріг - Львів. Відправлення зі станції Запоріжжя о 09:45, у Дніпро прибуває о 12:07, у Кривий Ріг - о 15:29, до кінцевої станції Львів - об 11:44;
  • № 110/109 Херсон - Львів. З Херсона він відправляється о 14:27 і слідує через станції Миколаїв, Шевченко, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль. Прибуття до Львова - наступного дня о 10:18;
  • № 234/233 Покровськ - Дніпро – Львів, який відправляється з початкової станції о 14:15 і прибуває до Львова наступного дня о 12:44. Потяг слідує через станції Дніпро, Шевченко, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль.

Як повідомлялось, Мінреінтеграції пропонує ввести примусову евакуацію дітей з їхніми батьками із зон активних бойових дій. При цьому від такої евакуації не можна буде відмовитись.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація потяг
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації