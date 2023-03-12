З Покровська, Херсона та Запоріжжя курсують безкоштовні потяги для евакуації: розклад

З небезпечних регіонів продовжують курсувати безоплатні евакуаційні потяги. Наразі можна виїхати з Покровська, Запоріжжя та Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Для того, щоб евакуюватися й отримати фінансову допомогу від держави (2 тисячі гривень на кожного дорослого і 3 тисячі - на дитину чи людину з особливими потребами), потрібно попередньо зареєструватися в органах місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні

При цьому під час евакуації потягом слід обов’язково повідомляти, до якої станції ви прямуєте.

Наразі курсують такі евакуаційні потяги: