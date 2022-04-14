В Одесі затримали лідера ОПЗЖ у Маріуполі. Його називають колишнім чоловіком Поклонської
В Одесі затримали лідера фракції "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Клименка. Його називають колишнім чоловіком екс-прокурора Наталії Поклонської, яка в 2014 році перейшла на бік окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Повідомляється, що його викрили на можливому сприянні країні-агресору.
"За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком "екс-генерального прокурора" Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією", - йдеться в повідомленні.
За даними ДБР, Клименко виступав за відновлення економічних зв'язків з Росією і став одним з рупорів Кремля на Донбасі. Сьогодні щодо нього в суді розглядається справа посягання на територіальну цілісність України.
Крім того, напередодні військового вторгнення Росії він на своїй сторінці в Facebook закликав до повалення української влади. Підозрюваного знайшли на орендованій квартирі в Одесі, його передали Службі безпеки України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати з ОПЗЖ у Маріуполі коригували вогонь окупантів і сприяли створенню гуманітарної катастрофи.
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