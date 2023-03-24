Возложение ответственности на жертву. В МИД раскритиковали доклад ООН по Украине

В ведомстве отметили, что благодарны мониторинговой миссии за работу, в частности, за документирование нарушений международного права, которые совершила Россия в контексте вооруженной агрессии против Украины.

"В то же время считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Согласно Уставу ООН, Украина имеет право на самозащиту. Как неоднократно отмечал МИД Украины, украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут трактоваться как уравнение жертвы и агрессора", - добавляют в министерстве.

Что предшествовало

Сегодня, 24 марта, Управление ООН по правам человека обнародовало доклад по Украине.

Там, в частности, сказано, что украинские военные якобы казнили 25 российских оккупантов и пытали пленных. Примечательно, что выводы о пытках были сделаны на основе опроса российских солдат. Любых подтверждений информации о казнях ООН не приводит.