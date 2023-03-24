UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покладання відповідальності на жертву. У МЗС розкритикували доповідь ООН щодо України

Фото: у МЗС розкритикували доповідь ООН щодо України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Зміст доповіді ООН про поводження з військовополоненими та спільну ситуацію з правами людини в Україні є прикладом покладання відповідальності на жертву агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що вдячні моніторинговій місії за роботу, зокрема, за документування порушень міжнародного права, які вчинила Росія у контексті збройної агресії проти України.

"Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Згідно зі Статутом ООН, Україна має право на самозахист. Як неодноразово наголошував МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, які можуть трактуватися як рівняння жертви та агресора" , - додають у міністерстві.

Що передувало

Сьогодні, 24 березня, Управління ООН з прав людини оприлюднило доповідь щодо України.

Там, зокрема, сказано, що українські військові нібито стратили 25 російських окупантів і катували полонених. Примітно, що висновки про тортури було зроблено на основі опитування російських солдатів. Будь-яких підтверджень інформації про страти ООН не наводить.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Дмитро Лубинець заявляв, що доповіді ООН підтверджують масові військові злочини росіян в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНМЗС УкраїниВійна Росії проти України