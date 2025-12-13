Пока эта война ведется, Европа в безопасности, - Ишингер

Пока война в Украине продолжается, Европа находится в безопасности. Когда украинцы сложат оружие, у агрессора будет время на перегруппировку, а следующая его цель - НАТО.
Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для DW.
Ишингер высоко оценил роль Украины в обеспечении безопасности Европы на фоне агрессивных устремлений России.
"Пока эта война (России против Украины. - ред.) ведется - решительно и мужественно - нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности", - заявил он.
Экс-чиновник отметил, что Европа в безопасности, потому что украинцы в течение уже многих лет успешно "сковывают армию РФ в упорной борьбе". Впрочем в момент, когда эта война закончится, "когда оружие смолкнет на Донбассе и в других регионах Украины", Кремль снова получит "все время мира".
"Россия - страна, растянутая на десять или одиннадцать часовых поясов, и она будет иметь достаточно времени, чтобы перегруппироваться", - пояснил он.
При этом Ишингер считает, что усилия Европы, направленные на самозащиту, на этом не завершатся, а наоборот, по-настоящему только начнутся проявляться.
"До сих пор бремя несут украинцы. После окончания войны нам придется нести гораздо большую часть этого бремени", - добавил экс-глава Мюнхенской конференции.
В завершение он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс является следующей целью Кремля после Украины.
Как известно, Европа готовится к вероятной войне на фоне угрозы со стороны РФ, в первую очередь, усиливая свою обороноспособность Относительно поддержки Украины европейскими союзниками, а именно предоставления Киеву оружия, уже известно - ВСУ получит его со складов США на сумму около 5 миллиардов долларов по программе PURL. Это произойдет до конца 2025 года.
Согласно последним данным, по закупкам американского оружия Украине, к механизму PURL присоединилась 21 страна Альянса - это более половины всех стран-членов НАТО.
Недавно мы писали, что Австралия и Новая Зеландия, которые не являются членами НАТО, также присоединились к закупкам американского оружия для ВСУ.