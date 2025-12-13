Пока эта война ведется, Европа в безопасности, - Ишингер

Ишингер высоко оценил роль Украины в обеспечении безопасности Европы на фоне агрессивных устремлений России.

"Пока эта война (России против Украины. - ред.) ведется - решительно и мужественно - нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности", - заявил он.

Экс-чиновник отметил, что Европа в безопасности, потому что украинцы в течение уже многих лет успешно "сковывают армию РФ в упорной борьбе". Впрочем в момент, когда эта война закончится, "когда оружие смолкнет на Донбассе и в других регионах Украины", Кремль снова получит "все время мира".

"Россия - страна, растянутая на десять или одиннадцать часовых поясов, и она будет иметь достаточно времени, чтобы перегруппироваться", - пояснил он.

При этом Ишингер считает, что усилия Европы, направленные на самозащиту, на этом не завершатся, а наоборот, по-настоящему только начнутся проявляться.

"До сих пор бремя несут украинцы. После окончания войны нам придется нести гораздо большую часть этого бремени", - добавил экс-глава Мюнхенской конференции.

В завершение он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс является следующей целью Кремля после Украины.