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Юсов об использовании оккупантами устаревших танков: ВСУ будет проще их уничтожать

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Четверг 23 марта 2023 18:28
Юсов об использовании оккупантами устаревших танков: ВСУ будет проще их уничтожать Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Татьяна Степанова

Россия отправила на фронт устаревшие танки Т-54/55, но это не значит, что они не могут стрелять. Однако ВСУ будет проще их уничтожать с помощью современного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Что касается т-54/55, это не новая информация. Даже роспропаганда сообщала о массовом расконсервировании старой техники. Правда, мы видели на последних кадрах просто устаревшие танки, то раньше пропагандисты показывали хотя бы попытки ее модернизировать. Сейчас мы не видим даже этого", - сказал Юсов.

По его словам, у россиян действительно проблемы не только с изготовлением нового, но даже с модернизацией устаревшего.

"К оккупантам в Украину идет устаревшая техника, но ее много и то, что танк старый, не означает, что он не может стрелять. Но ВСУ будет проще ее уничтожать с помощью современного вооружения", - отметил представитель ГУР.

Напомним, Россия снимает с хранения одни из старейших танков Т-54 и Т-55 и отправляет их в Украину. Железнодорожный поезд с этими танками был замечен на западе РФ.

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