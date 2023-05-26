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Уже 57 недель. Беларусь снова продолжила военные учения с РФ

Новина українською →
Беларусь, Пятница 26 мая 2023 12:22
Уже 57 недель. Беларусь снова продолжила военные учения с РФ Иллюстративное фото: Беларусь снова продолжила военные учения с РФ (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 4 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі гаюн".

Сообщается, что 27-28 мая будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, как "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

Учений на беларусских полигонах продляют с 29 мая до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 3 июня;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 4 июня;
  • Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 4 июня;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 4 июня;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 2 июня;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 4 июня;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 4 июня;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 4 июня.

Отметим, что учения продлевают с 29 апреля 2022. Всего они длятся уже 57 недель.

"Гаюн" сообщает, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В начале полномасштабной войны россияне вторглись в Украину, в том числе и с территории Беларуси. Тогда захватчики захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей, однако, весной эти территории были деоккупированы.

В течение всего периода полномасштабной войны РФ использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

Кроме того, недавно Россия возобновила перекидывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. РФ также перебросила под Минск 10 истребителей.

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