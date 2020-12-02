Дефіцит Пенсійного фонду України перевищив 18 млрд гривень

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Доходи Пенсійного фонду України за січень-листопад 2020 року склали 416,9 млрд гривень, витрати - 435,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд досяг 18,4 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, в загальних доходах ПФУ кошти державного бюджету склали 165,9 млрд гривень. Власні кошти склали 251,0 млрд гривень, у т. ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб і покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 19,5 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України виділив 29,7 млрд гривень з державного бюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду України.

Раніше в Пенсійному фонді України неодноразово заявляли про суттєве зменшення надходжень частини єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про скорочення чисельності працівників Пенсійного фонду України на 5%. Скорочення повинно дати економію в 59,7 млн грн.