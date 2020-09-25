ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ прогнозує зростання зарплат в 2021 році на 15% після підвищення мінімалки на 30%

П'ятниця 25 вересня 2020 11:38
НБУ прогнозує зростання зарплат в 2021 році на 15% після підвищення мінімалки на 30%
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення зарплати позначиться на інфляції

Національний банк України (НБУ) прогнозує у 2021 році зростання середньої заробітної плати на 15% при підвищенні мінімальної на 30%. Підвищення мінімальної зарплати буде враховуватися в жовтневому прогнозі НБУ.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ефект перенесення очікуємо більш спокійний, оскільки економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи. За нашими оцінками, при 30%-вому зростанні мінімальної зарплати середня зросте в наступному році десь на 15%", - сказав він.

Сологуб зазначив, що, за його оцінками, підвищення "мінімалки" не буде мати великого впливу на курс гривні, тоді як на інфляцію буде мати невелику, але не таке значне".

"Чисто механічно, з точки зору облікової ставки, це повинно підтягувати вгору її траєкторію, якщо інфляція виходить вище мети, але на економіку в цілому багато факторів впливає", - додав заступник голови НБУ.

Він додав, що підвищення мінімальної зарплати буде враховуватися в жовтневому прогнозі Нацбанку.

Нагадаємо, мінімальна зарплата зросте у 2021 році на 30%. Відповідний прогноз закладено в проекті державного бюджету на наступний рік. Згідно з проектом, заплановано двоетапне підвищення з 1 січня до 6000 гривень і з 1 липня до 6500 гривень.

Раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що в Національному банку України прогнозують зростання цін, якщо влада піде на значне підвищення мінімальної зарплати.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк Українизарплатаминимальная зарплата
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся